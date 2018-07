Cresce debate sobre proscrição de radicais Depois da descoberta da célula neonazista de Zwickau, a chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu que as autoridades do país fariam tudo dentro de seus poderes para esclarecer as circunstâncias nas quais os crimes ocorreram. Mas o principal ponto do debate hoje na Alemanha é a vinculação do caso com a proibição das atividades do partido de extrema direita NPD.