Cresce mobilização pró-Putin entre republicanos em redes sociais americanas

Davey Alba e Stuart A. Thompson, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Um dia antes da Rússia invadir a Ucrânia, o ex-presidente americano, Donald Trump, chamou a estratégia de guerra do presidente russo Vladimir Putin de “bastante inteligente”. Seus comentários foram postados no YouTube, Twitter e no aplicativo de mensagens Telegram, onde foram vistos mais de 1,3 milhão de vezes.

Comentaristas de direita, incluindo Candace Owens, Stew Peters e Joe Oltmann, também entraram na briga online com postagens favoráveis ​​a Putin e que racionalizaram suas ações contra a Ucrânia. "Vou ficar do lado da Rússia agora", disse Oltmann, um podcaster conservador, em seu programa esta semana.

E em grupos do Telegram como The Patriot Voice e grupos do Facebook, incluindo Texas for Donald Trump 2020, os membros criticaram a maneira como o presidente Biden lidou com o conflito e expressaram apoio à Rússia, com alguns dizendo que confiavam mais em Putin do que em Biden.

As conversas online refletem como o sentimento pró-Rússia tem penetrado cada vez mais no Twitter, Facebook, YouTube, podcasts de direita, aplicativos de mensagens como o Telegram e alguns meios de comunicação conservadores. Quando a Rússia atacou a Ucrânia esta semana, essas opiniões se espalharam, infundindo o discurso online sobre a guerra com simpatia – e até aprovação – pelo agressor.

Os comentários positivos da Rússia são uma extensão das guerras culturais e políticas que animaram a direita nos Estados Unidos nos últimos anos. Em alguns desses círculos, Putin exerce um apelo de homem forte, visto como alguém que consegue o que quer e não deixa que o politicamente correto o detenha.

“Putin encarna a força que Trump fingia ter”, disse Emerson T. Brooking, membro sênior residente do Atlantic Council que estuda plataformas digitais. “Para esses indivíduos, as ações de Putin não são uma tragédia – são uma fantasia realizada.”

O apoio a Putin e à Rússia agora está sendo expresso online em uma mistura de fatos, observações e opiniões, às vezes entrelaçadas com mentiras. Nos últimos dias, comentaristas elogiaram Putin e acusaram falsamente a Otan de violar acordos territoriais inexistentes com a Rússia, que, segundo eles, justificam a declaração de guerra do presidente russo à Ucrânia, de acordo com uma revisão de postagens do The New York Times.

Outros espalharam teorias de conspiração complicadas sobre a guerra que são tingidas de um brilho pró-Rússia. Em uma mentira popular que circula online, Putin e Trump estão trabalhando juntos na guerra. Outra falsidade envolve a ideia de que a guerra é para derrubar uma cabala de elites globais por tráfico sexual.

Ao todo, as narrativas pró-Rússia nas mídias sociais em inglês, TV a cabo e meios impressos e online aumentaram 2.580% na semana passada em comparação com a primeira semana de fevereiro, de acordo com uma análise da empresa de insights de mídia Zignal Labs. Essas menções surgiram 5.740 vezes na semana passada, ante 214 na primeira semana de fevereiro, disse Zignal.

As narrativas floresceram em dezenas de canais do Telegram, grupos e páginas do Facebook e milhares de tweets, de acordo com a análise do The Times. Alguns dos canais do Telegram têm mais de 160 mil assinantes, enquanto os grupos e páginas do Facebook têm até 1,9 milhão de seguidores.

(É difícil ser preciso sobre o escopo das narrativas pró-Rússia nas mídias sociais e fóruns online porque os bots e as campanhas organizadas dificultam o rastreamento.)

O sentimento pró-Rússia é algo inimaginável na Guerra Fria, quando a União Soviética era vista por muitos americanos como um inimigo. Nos últimos anos, essa atitude mudou, em parte ajudada pela interferência da Rússia. Antes da eleição presidencial dos EUA em 2016, grupos apoiados pelo Kremlin usavam redes sociais como o Facebook para inflamar os eleitores americanos, criando mais divisões e resistência ao politicamente correto.

Depois que Trump foi eleito, ele muitas vezes parecia favorável – e até admirador – de Putin. Isso semeou uma visão mais positiva de Putin entre os apoiadores de Trump, disseram pesquisadores de desinformação.

"Putin investiu pesadamente em semear a discórdia" e encontrou um aliado em Trump, disse Melissa Ryan, executiva-chefe da Card Strategies, uma consultoria que pesquisa desinformação. “Qualquer um que estude a desinformação ou a extrema direita viu a influência do investimento de Putin se firmar.”

Ao mesmo tempo, teorias da conspiração se espalharam online e polarizaram profundamente os americanos. Um deles foi o movimento QAnon, que postula falsamente que os democratas são traficantes de crianças adoradores de Satanás que fazem parte de uma cabala de elite tentando controlar o mundo.

A guerra Rússia-Ucrânia agora está sendo vista por alguns americanos através das lentes das teorias da conspiração, disseram pesquisadores de desinformação. Cerca de 41 milhões de americanos acreditam na teoria da conspiração QAnon, de acordo com uma pesquisa divulgada na quinta-feira pelo Public Religion Research Institute. Esta semana, alguns seguidores do QAnon disseram online que a invasão da Ucrânia por Putin era simplesmente a próxima fase de uma guerra global contra os traficantes sexuais.

Lisa Kaplan, fundadora do Alethea Group, uma empresa que ajuda a combater a desinformação online, disse que as declarações pró-Rússia são potencialmente prejudiciais porque podem “legitimar ainda mais alegações falsas ou enganosas” sobre o conflito na Ucrânia “aos olhos do povo americano. ”

Nem todo discurso online é pró-Rússia, e as ações de Putin foram condenadas por usuários conservadores de mídia social, comentaristas tradicionais e políticos republicanos, mesmo quando alguns criticaram como Biden lidou com o conflito.

"A invasão da Ucrânia por Vladimir Putin é imprudente e maligna", disse o deputado Kevin McCarthy, líder republicano na Câmara, em um comunicado no Twitter na quinta-feira.

Na terça-feira, o deputado Adam Kinzinger, um republicano de Illinois que foi recentemente censurado pelo Partido Republicano por participar do comitê que investiga a insurreição de 6 de janeiro, criticou os republicanos da Câmara por atacar Biden, twittando que isso “alimenta a narrativa de Putin”.

Mas aqueles com uma postura pró-Rússia ficaram mais barulhentos online. Antes da invasão, o Gateway Pundit, um site de extrema direita, publicou uma história listando “fatos engraçados” sobre a Rússia e a Ucrânia, incluindo os pontos de discussão russos que estão sendo usados ​​como justificativa para uma invasão. O artigo se espalhou em grupos do Facebook que apoiam Trump, atingindo até 565.100 seguidores, de acordo com dados da CrowdTangle, uma ferramenta de análise de propriedade do Facebook.

Em um podcast na quarta-feira, Steve K. Bannon, ex-assessor de Trump, também elogiou Putin como "anti-woke". Ele sugeriu que o conflito ucraniano “não era nossa luta”.

Depois que o ataque da Rússia começou, alguns usuários online explicaram os motivos de Putin misturando-os com teorias da conspiração sobre a covid-19. Uma conta no Twitter chamada War Clandestine declarou que Putin estava mirando em laboratórios biológicos na Ucrânia que eram operados pelos Estados Unidos. A ideia se tornou mais crível, disse o autor, por causa da teoria da conspiração de que os Estados Unidos projetaram a covid-19 em um laboratório em Wuhan, na China.

Influenciadores pró-americanos como Mikel Crump e John Basham, que somam 99.200 seguidores, ampliaram a discussão. Mais tarde, o Twitter suspendeu a conta War Clandestine, além de uma segunda conta do mesmo usuário por tentar escapar da proibição, mas as pessoas continuaram postando gravações de tela do tópico online.

O Twitter disse que as contas do usuário foram suspensas permanentemente por violar sua política de comportamento abusivo e que estava monitorando narrativas emergentes que violam suas regras. Crump e Basham não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Alguns comentaristas pró-Rússia insistiram que estavam certos. Muitos culparam Biden, desenterrando velhas teorias da conspiração sobre o emprego de seu filho Hunter em uma empresa de gás ucraniana quando Biden era vice-presidente e estava envolvido em esforços diplomáticos com o país. Não houve evidências de irregularidades por parte dos Bidens, mas os conservadores aproveitaram a narrativa durante a eleição de 2020.

A crescente apreciação por Putin foi captada em pesquisas recentes da Economist e do YouGov, que mostraram que ele era visto mais favoravelmente pelos republicanos do que Biden. Outra pesquisa recente do Yahoo News e do YouGov descobriu que 62% dos republicanos acreditavam que Putin era um "líder mais forte" do que Biden.

Esse sentimento foi ecoado em uma pesquisa informal online na quarta-feira, quando um influenciador da QAnon perguntou aos seguidores do grupo Patriot Voice no Telegram se eles confiavam em Putin. Quase todos que responderam à pergunta disseram a mesma coisa: sim.