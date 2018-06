Cresce o risco de erupção de vulcão na Islândia

O alerta é preocupante por causa do caos gerado pela erupção do Eyjafjallajokul, ocorrida em abril de 2010 e que resultou no cancelamento de mais 100 mil voos. As cinzas vulcânicas que flutuam na atmosfera são uma ameaça à segurança dos aviões.

Desde sábado, cerca de 3 mil terremotos foram relatados em Bardarbunga, um estratovulcão subglacial localizado abaixo da maior geleira do país. O serviço de meteorologia da Islândia informou que tremores acima da magnitude 3 foram registrados nas últimas 24 horas. Fonte: Associated Press.