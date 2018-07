Cresce pressão sobre ministro britânico Sob acusação de tráfico de influência, o ministro da Cultura da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, prometeu ontem entregar documentos sobre suas conversas com o magnata Rupert Murdoch a respeito do controle da BSkyB, a maior TV por satélite do país. A negociação, que fracassou, envolvia US$ 12 bilhões. Para a oposição e a imprensa da Grã-Bretanha, entretanto, a promessa de Hunt não é suficiente.