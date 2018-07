Crescem as críticas à política de filho único na China O escândalo em torno do aborto forçado de um feto de sete meses e distorções decorrentes do controle de natalidade provocaram uma onda de questionamentos à política de filho único na China e levaram intelectuais a defenderem formalmente a sua revisão. Em carta enviada ao Congresso Nacional do Povo ontem, um grupo de 15 acadêmicos pediu o cancelamento do controle de natalidade adotado há três décadas.