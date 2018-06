Criança morre atropelada na China enquanto mãe falava ao celular

Um vídeo que mostra o atropelamento de uma menina enquanto a sua mãe aparece distraída usando o celular levantou uma discussão nas redes sociais chinesas sobre os perigos do vício em smartphones. As informações são do jornal americano "The New York Times".

Câmeras de segurança de um estacionamento capturaram o momento em que o carro, em baixa velocidade, atropela a criança de dois anos. A mãe aparenta não perceber que o veículo começou a se mover. A menina morreu antes da chegada de ajuda médica.

Com a morte de Tutu, como a menina foi identificada nos jornais chineses, comentários raivosos foram publicados nas redes sociai sobre a negligência de pais viciados no celular. O acidente ocorreu no mês passado no sudeste da China. Uma agência de governo publicou um pedido para que as pessoas parem de usar o celular e salvem as crianças no Weibo, a versão chinesa para o Twitter. No último ano, duas outras crianças foram atropeladas enquanto suas mães estavam distraídas usando o telefone.