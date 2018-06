Criança morre e duas ficam feridas em ataque com foguete no Sinai

Sara Salama, de 13 anos, morreu. O seu irmão Khaled, de 8 anos, e sua irmã Rahaf, de 2 anos, ficaram gravemente feridos e foram levados a um hospital.

Foi o terceiro foguete a atingir a área nas últimas semanas, afirmaram as fontes de segurança, acrescentando que as autoridades egípcias estão investigando o incidente.

A polícia de Israel afirmou que um foguete disparado de Gaza caiu em seu território na noite desta quarta-feira. O Hamas, que controla Gaza, negou qualquer disparo contra o vizinho.

As fontes de segurança do Egito vêm lutando para anular a insurgência islâmica no Sinai, que já matou dezenas de soldados e policiais.

A violência se agravou depois que o Exército depôs o presidente islâmico Mohamed Mursi no ano passado e os militantes ampliaram sua ação no Egito com uma série de bombardeios, levando o Exército a intensificar seus ataques no Sinai.

(Reportagem de Asma Alsharif)