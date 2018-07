Criança morre em desabamento na França

O desabamento ocorreu neste domingo em uma casa de dois andares usada por um grupo evangélico para as cerimônias religiosas em Stains, uma cidade perto de Paris. Autoridades locais afirmaram que uma criança de dois anos e uma mulher de 42 anos estão em estado crítico, e cerca de 30 pessoas ficaram levemente feridas.

As autoridades disseram que os números podem aumentar, já que cerca de cem trabalhadores de emergência continuam os trabalhos no local. Em torno de 100 a 150 pessoas, basicamente da comunidade haitiana, estavam no segundo andar quando ele desabou durante uma missa. As informações são da Associated Press.