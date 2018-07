Crianças de Fukushima passam por exames Autoridades da área de saúde do Japão começaram a examinar mais de 300 mil crianças que vivem perto da usina nuclear de Fukushima, em busca de distúrbios na tireoide. Muitas famílias pediram para que os testes fossem realizados, citando relatos de um aumento de doenças após o acidente de Chernobyl, em 1986. Um estudo realizado por médicos na região observou que 10 de 130 crianças examinadas estavam com problemas hormonais ou na glândula tireoide, mas não estabeleceu uma ligação formal entre os problemas das crianças com o acidente de Fukushima.