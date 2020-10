Crianças em escolas da França devem usar máscara a partir dos 6 anos

PARIS - O uso de máscaras nas escolas da França será ampliado para as crianças do ensino básico a partir dos 6 anos, anunciou no Parlamento o primeiro-ministro Jean Castex, um dia após o anúncio de um novo confinamento nacional. A medida passará a valer a partir da volta às aulas, na próxima segunda-feira. Até agora, o uso da máscara no país era obrigatório a partir dos 11 anos.

"O protocolo de saúde será adaptado e reforçado para garantir a proteção de todos: crianças, professores e pais de alunos", disse o primeiro-ministro, ao explicar que a nova medida segue uma proposta do Alto Conselho de Saúde Pública.

Castex explicou que o seu governo concorda com o diagnóstico da Sociedade Francesa de Pediatria, segundo o qual "os benefícios educacionais e sociais proporcionados pela escola são muito superiores aos riscos de uma possível contaminação pela covid-19 no ambiente escolar".

Segundo Castex, seu governo "havia antecipado" a segunda onda de coronavírus, mas "nenhum país previu uma aceleração tão rápida e brutal". "Não parei de pedir a vigilância", insistiu. "Alguns que nos dizem hoje que deveríamos ter atuado de forma mais firme ou que não estávamos fazendo o suficiente, alegaram na época que estávamos fazendo demais", disse.

A França, muito abalada pela segunda onda do coronavírus, decretou na quarta-feira um novo lockdown nacional de pelo menos um mês, embora menos estrito que o decretado entre 17 de março e 11 de maio, já que as escolas, fábricas e serviços públicos permanecerão abertos.

Creches, colégios e escolas do ensino médio manterão suas aulas presenciais, mas as universidades e faculdades devem oferecer suas aulas online neste momento.

Conforme anunciado nesta quin ta-feirapelo presidente Emmanuel Macron, as empresas devem privilegiar o trabalho de forma remota.

Desde agosto, a França observa um forte aumento no número de contágios. No site oficial do governo, as autoridades registraram nesta quinta-feira 244 mortes nos hospitais em 24 horas, o que eleva o balanço a 35.785 vítimas na França desde o início da pandemia.

Com mais de 3 mil pacientes em CTIs - o que representa mais da metade dos leitos disponíveis ocupados -, as autoridades temem o colapso dessas unidades./AFP e EFE