Crianças incendeiam castelo na Eslováquia O histórico castelo de Krasna Horka, na Eslováquia, foi incendiado acidentalmente por duas crianças. A construção, do século 14, foi consumida pelas chamas depois que os meninos, de 11 e 12 anos, tentaram acender cigarros escondidos dos pais e atearam fogo ao gramado, de acordo com a polícia. As crianças não poderão ser processadas.