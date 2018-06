Crianças sírias morrem após tomarem vacina

Não ficou claro o que matou as crianças, mas Ajaj disse em uma entrevista que todas elas exibiam os mesmos sintomas em vários graus. Ele afirmou que era a primeira vez que ele via essas reações a uma vacinação. "Houve barulho e gritaria, foi difícil para os pais. Você leva o seu filho para ser vacinado e então você encontra sua criança morrendo, é muito difícil", contou Ajaj. Não havia respiradores suficientes na clínica, o que tornou a situação ainda pior, acrescentou.

O conflito na Síria, agora em seu quarto ano, levou a um colapso do sistema de Saúde do país nas áreas disputadas, dispersando médicos, destruindo clínicas e dificultando o acesso a remédios e equipamentos. Esforços nacionais de vacinação caíram na desordem, e a poliomielite reapareceu em partes do território sírio no ano passado.

A oposição apoiada pelo ocidente, com sede na Turquia, disse ter suspendido a segunda rodada de vacinação contra sarampo, que teve início na segunda-feira. A campanha deveria beneficiar 60 mil crianças. Em depoimento, os opositores afirmaram que as vacinas usadas na terça-feira estavam de acordo com as normas internacionais, mas não informaram qual poderia ter sido a causa das mortes.

Também nesta quarta-feira, ativistas afirmaram que o número de mortos nos dois dias de ataques aéreos do governo contra a cidade central de Talbiseh chegaram a quase 50. A ofensiva, provavelmente, tinha como alvo um líder rebelde, disseram ativistas. Os mortos incluem uma mulher e seus cinco filhos, que foram esmagados embaixo dos escombros, e um comandante rebelde e seus combatentes, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos, organização com sede na Inglaterra.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 190 mil pessoas morreram desde o começo da insurgência síria em março de 2011. A revolta teve início com protestos pacíficos, mas culminou em uma revolta violenta e, então, uma guerra civil quando o governo respondeu brutalmente às manifestações. Fonte: Associated Press.