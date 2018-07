Meninos resgatados de caverna na Tailândia participam de cerimônia em templo budista

MAE SAI, TAILÂNDIA - Os meninos e seu treinador de futebol que ficaram duas semanas presos em uma caverna parcialmente inundada na Tailândia participaram nesta quinta-feira, 19, de uma cerimônia em um templo budista depois que receberem alta médica na véspera.

Onze garotos e o técnico fizeram uma série de rituais para atrair sorte e felicidade, e homenagearam o mergulhador tailandês que morreu durante as operações de resgate. Apenas um dos meninos, Adul Sargon, não participou da celebração pois não é budista.

A participação na cerimônia budista no Templo de Pha That Doi Wao, na fronteira com Mianmar, foi a segunda aparição em público da equipe. As autoridades tailandesas pediram à imprensa que deixe o grupo tranquilo por um mês.

Como aconselharam os psiquiatras, os garotos devem voltar à escola e à vida normal o mais rápido possível.

Todos deixaram o hospital na quarta-feira. Em entrevista coletiva, eles contaram como sobreviveram sem comida, bebendo apenas água que escorria do teto da gruta e sem qualquer contato com o exterior.

Os membros da equipe de futebol Javalis Selvagens ficaram presos no dia 23 de junho na caverna de Tham Luang, uma das maiores da Tailândia. / AFP e AP