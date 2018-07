Crime financiou Mães da Praça de Maio, acusa ex-diretor

Schoklender - que, com o irmão, Pablo, assassinou os pais em 1981 - também afirmou que as Mães mantinham estreitos contatos com as guerrilhas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), do México. Os dois grupos teriam treinado militantes de esquerda argentinos ligados às Mães.

Ainda de acordo com ele, as Mães armazenavam armamento pesado no porão da sede da organização - durante o período da administração de Carlos Menem (1989-1999), quando o grupo não tinha o financiamento que tem hoje dos governos de Néstor e Cristina Kirchner.

Schoklender declarou ainda que as mães tinham tudo pronto para sequestrar o ex-almirante Emilio Massera em 1999. A ideia era ter Massera preso em um lugar secreto. "Queríamos que o inimigo soubesse o que era o desaparecimento", explicou. A busca dos desaparecidos da ditadura (de 1976 a 1973) foi a razão da fundação do grupo.