Crimeia receberá 10,7 bi de rublos da Rússia em 2014 As regiões da Crimeia e Sebastopol receberão ajuda financeira do Orçamento federal da Rússia este ano, informou hoje o governo russo. Em seu site, o governo afirmou que o país vai destinar 10,7 bilhões de rublos (US$ 300 milhões) à Crimeia e 2,4 bilhões de rublos à Sebastopol.