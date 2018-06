Crimes contra humanidade são cometidos pelos dois lados no Sudão do Sul, diz ONU A Organização das Nações Unidas (ONU) acusou nesta quinta-feira tanto o governo quanto as forças rebeldes no Sudão do Sul de cometerem crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos, estupros e outros abusos sexuais, durante os quase cinco meses de combates que deixaram milhares de mortos.