Criminosos confessam 43 assassinatos As autoridades do norte do México anunciaram ontem a capturara de quatro integrantes de uma gangue de sequestradores que confessaram seu envolvimento em 43 assassinatos. De acordo com Jorge Domene, porta-voz de segurança do Estado de Nuevo León, a quadrilha integrava o cartel dos Zetas e praticava seus crimes - que consistiam em sequestrar e matar membros de facções criminosas rivais - nas imediações de Monterrey.