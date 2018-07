Criminosos matam 20 em bar de Monterrey Criminosos entraram atirando em um bar na cidade mexicana de Monterrey na noite de sexta-feira e mataram pelo menos 20 pessoas. A área foi isolada por soldados do Exército mexicano. A zona metropolitana de Monterrey registra desde março de 2010 um aumento da violência devido à guerra entre a chamada Nueva Federación - integrada pelos cartéis do Golfo, Sinaloa e La Familia - e o grupo Los Zetas. Em 2011, já são mais de 770 homicídios na cidade, dos quais 80% estão relacionados com o crime organizado.