Criminosos mexicanos são presos em Madri Quatro integrantes do cartel de Sinaloa, um dos maiores do México, foram presos ontem em Madri. Entre os detidos está Jesús Gutierrez Guzmán, primo do homem mais procurado do México, Joaquín Chapo Guzmán, comandante da organização criminosa. Em junho, as autoridades mexicanas pensaram ter prendido Jesús Alfredo Guzmán Salazar, filho do chefão, e pediram desculpas ao perceber o erro.