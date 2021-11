Criminosos roubam meio milhão de reais de loja da Louis Vuitton nos EUA; veja o vídeo

Tudo aconteceu em menos de 45 segundos. Ao menos 10 pessoas entram na loja da Louis Vuitton em Oak Brook, nos arredores de Chicago, e fazem um arrastão, levando das prateleiras todas as bolsas da grife de luxo que conseguem carregar. Ao final, sem disparar um tiro, fogem do local correndo, deixando um prejuízo estimado pela polícia local em 100 mil dólares - o que equivale a mais de meio milhão de reais na cotação atual.

Foi isso que câmeras de segurança da loja da Louis Vuitton localizada no Oakbrook Center Mall captaram por volta das 15h30 (18h30 em Brasília) da última quarta-feira, 17. As imagens, divulgadas pelas autoridades apenas na tarde de quinta-feira, 18, mostram o momento exato em que os bandidos entram no recinto quase ao mesmo tempo, assustando clientes e vendedores, e pilham as mercadorias expostas nas vitrines e prateleiras (veja abaixo).

WATCH: 14 suspects conduct "grab and run" yesterday at Louis Vuitton in Oak Brook https://t.co/T6finPoIEl pic.twitter.com/5TMg8ar7TL — WGN TV News (@WGNNews) November 18, 2021

Quando os criminosos deixam a loja, ainda é possível ver o momento em que um segurança tenta impedir a fuga de algum deles, mas é impedido pelos demais comparsas. Apesar do breve confronto, nenhuma arma de fogo foi utilizada no local.

De acordo com o Departamento de Polícia de Oak Brook, catorze pessoas participaram do crime. Eles fugiram do shopping em três carros, cujos números das placas já foram identificados pelas autoridades.

"Uma vez que eles entraram na loja, tiraram sacos de lixo de dentro de seus casacos e começaram a encher com a mercadoria", disse o chefe de polícia de Oak Brook, James Kruger, em entrevista à ABC News. Ele também afirmou que informações sobre a investigação ainda estão sendo retidas, mas que a polícia já tem pistas e trabalha na identificação dos criminosos.

Ainda à emissora americana, Krueger afirmou que o crime é similar a outra ocorrência recente em um shopping em Northbrook, também no Estado de Illinois. Dezesseis pessoas participara da ação, que causou um prejuízo estimado em 66 mil dólares (cerca de 367 mil reais).

"Não sabemos se há uma conexão ainda, mas certamente há semelhanças e nossos investigadores estão conversando com seus investigadores", disse Kruger.

O caso será levado ao procurador-geral do Estado de Illinois para que uma investigação mais abrangente sobre crimes similares seja realizada.