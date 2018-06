Criminosos tentam se passar por desertores Enquanto ex-guerrilheiros e ex-paramilitares tendem a esconder seu passado em grupos armados, a Colômbia discute como evitar que criminosos mintam ter pertencido a organizações como as Farc, o ELN e grupo paramilitares para conseguir as penas brandas associadas à deserção. Nesta semana, a Suprema Corte do país decidiu que um deles, Mejía Múnera, extraditado para os EUA, é um “narcotraficante puro” e por isso não poderia se beneficiar da pena de 8 anos imposta ao líderes paramilitares que desertaram a partir de 2004. Este ano, chefes paramilitares começarão a ser libertados.