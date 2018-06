Crise aumenta fluxo de imigrantes no Mediterrâneo PARIS - O drama do exílio e as dificuldades impostas pela Europa para a imigração de sírios torna ainda pior o fluxo de refugiados em barcos pelo Mar Mediterrâneo. Pressionada pelas mortes ocorridas em 2014, a Guarda Costeira italiana agora socorre dezenas de barcos e milhares de passageiros toda semana. No início do mês, em 48 horas, as autoridades tiraram do mar nada menos do que 4 mil imigrantes em botes.