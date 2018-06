Crise com Brasil está resolvida, afirma Evo Um dia após se encontrar com a presidente Dilma Rousseff, o líder boliviano, Evo Morales, anunciou ontem que "está resolvida" a crise envolvendo a fuga do senador Roger Pinto Molina ao Brasil. "Lamentavelmente, por culpa de um corrupto boliviano, Pinto, tentaram nos dividir, em confronto com o Brasil. Ontem, nos reunimos com a presidente Dilma, resolvemos o problema e ninguém conseguirá nos dividir, nos colocar em confronto", disse Evo em La Paz.