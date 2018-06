Crise de refugiados sírios na Jordânia atinge ponto crítico

Com a chegada de até 3 mil pessoas por dia, a crise de refugiados sírios na Jordânia atingiu um ponto crítico, disse à BBC o coordenador humanitário da ONU na Jordânia, Andrew Harper.

Segundo Harper, o grande aumento no número de novos refugiados sírios está esgotando os recursos do país vizinho e da ONU para lidar com a crise. Desde 1º de janeiro, mais de 26,5 mil refugiados sírios chegaram à Jordânia, sendo 10,5 mil apenas nos últimos cinco dias.

O fluxo representa um aumento considerável em relação aos meses anteriores: foram 16,4 mil em dezembro, 13 mil em novembro e 10 mil em outubro. Atualmente, pelo menos 50 mil sírios esperam para cruzar a fronteira.

Recursos

Soldados que patrulham a fronteira da Jordânia monitoram o fluxo de refugiados sírios fugindo do conflito que já se estende por 22 meses.

O governo jordaniano já advertiu que irá fechar sua fronteira com a Síria caso haja chegada em massa de refugiados. "É uma situação extremamente crítica", disse Harper, ao fazer um apelo por mais ajuda internacional.

"Nós não temos mais recursos. Nós precisamos desesperadamente de dinheiro para ampliar este campo e abrir dois outros", disse, referindo-se ao campo de refugiados de Zaatari, que já abriga mais de 70 mil pessoas.

A ONU diz ter recebido promessa de doações de apenas 3% do valor requisitado em seu apelo de 2013 para a crise síria.

'Abandono'

Segundo o correspondente da BBC Fergal Keane, no campo de Zaatari, os recém-chegados ao campo recebem quatro cobertores, e cada família recebe uma barraca. No entanto, muitos refugiados se sentem abandonados pelo resto do mundo. "De que servem suas câmeras? Nós não estamos recebendo ajuda de ninguém", disse um homem à equipe da BBC.

Uma mulher chamada Fatima disse à BBC que decidiu fugir com o marido e os três filhos depois que a casa da família foi destruída durante um bombardeio à cidade de Deraa. "Não há comida, não há trabalho", disse. "As crianças choram o tempo todo."

A maioria dos refugiados chegou a pé, guiados até a fronteira por rebeldes do Exército Sírio Livre. Do outro lado, são recebidos por soldados jordanianos. Localizado nas cercanias da cidade de Ramtha, o campo é uma vasta extensão de barracas e algumas construções pré-fabricadas no deserto.

Há assistência médica dentro do campo, e agências como Unicef e Save de Children fornecem aconselhamento para ajudar os refugiados a superar o trauma. Também há escolas improvisadas. No entanto, segundo o correspondente da BBC, o crescente número de novos refugiados está esgotando os recursos existentes.

Agricultura

Calcula-se que o conflito na Síria já tenha deixado mais de 60 mil mortos. Segundo a ONU, há atualmente mais de 670 mil refugiados sírios registrados e pessoas esperando pelo registro na Jordânia, Turquia, Líbano, Iraque e Egito.

Oficialmente, a Jordânia abriga 151 mil refugiados. No entanto, há outros 53 mil à espera de registro. O Líbano abriga 153 mil, e tem outros 67 mil à espera. A Turquia diz abrigar cerca de 157 mil refugiados sírios.

Na quarta-feira, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação alertou também para problemas na agricultura, já que houve uma forte queda na produção agrícola na Síria.

Segundo a ONU, o conflito está destruindo a infra-estrutura e o sistema de irrigação e tornando mais difícil a colheita. Cerca de 46% da população síria depende de agricultura para subsistência, diz a ONU.

