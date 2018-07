Crise do gás ameaçou UE Rússia e Ucrânia travaram, em 2008, uma disputa pela distribuição do gás consumido na Europa. Moscou produz cerca de um quarto do gás demandado pelo continente. Quatro quintos passam pelo país vizinho. No fim daquele ano, a estatal russa Gazprom recusou-se a fornecer gás até que a ucraniana Naftogaz quitasse dívidas anteriores. O impasse se alongou até que a Rússia cortou o fornecimento do produto em janeiro. O acordo que encerrou o impasse foi fechado por Yulia em 2009.