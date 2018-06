Crise do petróleo faz Venezuela reduzir ajuda a vizinhos Em meio à crise do petróleo, com a brusca queda nos preços afetando os principais produtores do mundo, a Venezuela está reduzindo a ajuda para 13 de seus vizinhos da América Central e do Caribe, por meio do chamado programa Petrocaribe. As exportações venezuelanas de petróleo para esse grupo, que são fortemente subsidiadas, caíram 20% este ano até outubro, segundo informações da provedora de dados ClipperData. No ano passado, essas vendas já haviam recuado quase 15%, conforme comprovam números do Fundo Monetário Internacional (FMI).