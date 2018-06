Crise econômica corrói base de apoio do chavismo

CARACAS - A corrosão na base de apoio do chavismo revelada pelas últimas pesquisas de intenção de voto tem como uma das causas essenciais a rápida deterioração da situação econômica desde que o presidente Nicolás Maduro tomou posse. O descontrole do câmbio paralelo, a queda pronunciada no preço do barril de petróleo - produto responsável por 96% das receitas em dólar do Estado venezuelano - e a falta de produção interna de alimentos e outros itens básicos provocaram filas, escassez e insatisfação.

A inflação, sem números oficiais divulgados, deve encerrar o ano perto dos 300%, segundo consultorias privadas. Apesar dos dois aumentos de salário mínimo anunciados por Maduro este ano - atualmente, a cifra está perto dos 10 mil bolívares fortes -, os venezuelanos veem o poder de compra diminuir quase diariamente e têm de buscar produtos de mercado em mercado para, muitas vezes, voltar para casa de mãos vazias.

Um dos pontos de venda de produtos escassos fora do preço tabelado pelo governo é o mercado Guaicaipuro, próximo ao esqueleto do edifício conhecido como Torre de David, obra abandonada onde centenas de famílias viviam. O prédio foi desocupado para ser reformado e as famílias seriam transferidas para casas populares. A obra de reforma está parada, mas o Guaicaipuro continua em plena atividade.

No térreo, comerciantes aglomeram-se para vender roupas e eletrônicos. Mas, no subsolo a venda de alimentos continua. Poucos vendedores colocam tabuletas de preço à vista. Um dos boxes vende café moído, um dos produtos mais difíceis de se encontrar nos mercados “comuns”. O “preço justo” definido pelo governo está em cerca de 60 bolívares por quilo. No Guaicaipuro, o quilo do café sai por 1,4 mil bolívares.

Tentando mitigar o problema, Maduro ordenou fiscalizações constantes de sua Nova Lei Orgânica dos Preços Justos, anunciada em outubro. Na sexta-feira, o governo afirmou ter realizado fiscalizações em mais de cem lojas em uma área comercial popular de Caracas - exigindo reduções de 10% a 30% nos preços em 27 dos estabelecimentos. Os fiscais são acompanhados por homens das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas armados.

Na saída do mercado Guaicaipuro, um taxista exibe um cartaz escrito à mão mostrando outra forma de driblar o baixo poder de compra do rendimento “formal”: muitos profissionais passaram a estabelecer por conta própria uma bandeirada informal, exigindo um mínimo de 300 bolívares por corrida.

Estatais. A alternativa oferecida pelo governo ao mercado paralelo de alimentos e outros produtos básicos também passa por problemas graves. Os supermercados estatais Bicentenário e PDMercal passam por crises de desabastecimento e longas filas se formam quando Maduro anuncia campanhas de reposição de produtos.

Em fevereiro, uma das unidades do PDMercal, em Sabana Grande, ainda operava, apesar das filas e do rodízio diário de clientes regido pelo número final da cédula de identidade - apenas cidadãos com cédulas terminadas em determinado número poderiam comprar a cada dia da semana. Hoje, o mercado foi desativado e transformado em centro de comércio popular com boxes oferecidos a quem tenha mercadorias como roupas, eletrônicos ou peças de veículos para venda.

A escassez de remédios é outro fator de insatisfação da população. Faltam desde anti-hipertensivo até elementos do coquetel para tratamento da Aids. Em fevereiro, o governo chavista alardeou uma intervenção na rede Farmatodo, a maior do país, e ordenou a detenção de seus donos e de gerentes. O pretexto seria de que os responsáveis estavam “escondendo mercadoria” para aumentar os preços e também vender no mercado paralelo, provocando filas.

Maduro ainda atribui o problema a uma “guerra econômica” orquestrada, segundo ele, por conspiradores no exterior para derrubar o governo chavista. O discurso não é suficiente para evitar que um fervoroso seguidor do PSUV e funcionário da estatal de petróleo PDVSA admita à reportagem que “teria sido possível fazer mais”.