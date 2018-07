Crise econômica cria risco de 'primavera europeia'

Maio está chegando e com ele, talvez, uma Primavera Europeia, já que, para a zona do euro, o mês promete turbulência.

A batalha pela Presidência da França é um precedente para a batalha pela Europa.

François Hollande - o candidato socialista e favorito para vencer as eleições da França - se colocou na vanguarda do primeiro movimento antiausteridade. Ao fazer isso desafiou Angela Merkel e a liderança alemã.

O candidato francês promete renegociar o chamado pacto fiscal (tratado que visa impôr a disciplina fiscal na zona do euro). Desde que a crise começou, não há tratado mais importante que esse para a chanceler (premiê) alemã.

Merkel disse no final da semana passada que ele "não pode ser renegociado". François Hollande deu uma resposta contundente: "Não será a Alemanha que decidirá por toda a Europa".

Se Hollande ganhar, dirá à Berlim: "a sua estratégia não está funcionando e o povo francês 'tomou uma decisão'". Ele quer retomar a ênfase no crescimento econômico.

O primeiro encontro entre os dois líderes será tenso, para se dizer o mínimo.

A Espanha será o foco das atenções da França e da Alemanha. Segundo um ministro espanhol, o país está "em uma crise de enorme magnitude". Ele comparou o país ao Titanic e alertou os alemães: "se houver um naufrágio, até os passageiros da primeira classe se afogarão".

Revolta

Os mercados não acreditam que a Espanha conseguirá reduzir seu deficit para 5,3%. Seus bancos ainda estão se recuperando da perda de bilhões em "empréstimos podres" da bolha imobiliária do país. Além disso, 367 mil trabalhadores perderam seus empregos nos três primeiros meses do ano.

A resistência à austeridade é crescente. No fim de semana aconteceram protestos contra os cortes na saúde e na educação.

Mais protestos estão marcados para terça-feira em frente a um encontro do Banco Central Europeu em Barcelona. Além disso, os "indignados" espanhóis podem repetir as ações do ano passado na metade deste mês de maio. Uma grande economia -que corresponde ao dobro das três economias já resgatadas- está prestes a necessitar ajuda.

No próximo domingo, os gregos terão eleições parlamentares. Eles ainda têm que implementar algumas medidas de austeridade que estavam entre as condições para a concessão de um segundo resgate negociado no mês passado.

É possível que a maioria dos parlamentares eleitos se oponha a cortes adicionais de gastos. A Grécia pode voltar a ficar em crise.

Ajuste

No final de maio, os irlandeses opinarão sobre o pacto fiscal em um referendo. Os italianos estão realizando eleições locais. A população europeia está tendo uma chance para julgar a questão da austeridade. Na semana passada dois governos - da Holanda e da Romênia - caíram por causa dela.

Uma grande falha está sendo exposta no pacto fiscal de Merkel. Ele não é democrático. Também deixa de mãos atadas os futuros governos - e essa, de fato, era a intenção do tratado, mas ele não impede que os eleitores se oponham a mais cortes.

Na zona do euro, déficits estão sendo reduzidos. Mas o débito - em muitos casos - ainda está crescendo. O crescimento é praticamente inexistente. A recessão voltou a países como Espanha e Itália. A diferença entre as economias do sul da Europa e a alemã cresce cada vez mais.

Entre a cúpula da União Europeia cresce um temor de que a revolta contra a austeridade os atinja. Na semana passada, 30% dos franceses apoiaram partidos hostis ao bloco.

O resultado foi justificado como populismo - embora essa seja a explicação padrão para qualquer forma de crítica. Porém, aqueles eram os votos de pessoas reais.

O economista Nouriel Roubini descreveu a crise na eurozona como "um descarrilamento em câmera lenta".

Enquanto entramos em maio percebemos sinais de que a revolta contra a austeridade está ganhando força. Se isso acontecer será uma fase nova e imprevisível da crise europeia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.