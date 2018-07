Crise econômica pressiona por retirada mais rápida Ao anunciar o início da retirada de tropas do Afeganistão, o presidente dos EUA, Barack Obama, tinha em mente o quanto custa ao país cada centavo do US$, 1,3 trilhão gasto na última década com as guerras ao Taleban e do Iraque. O presidente tem enfrentado críticas de aliados e opositores. Para eles, o dinheiro investido na guerra - US$ 120 bilhões só neste ano - poderia ser aplicado na recuperação da cambaleante economia americana.