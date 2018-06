Crise mergulha mais italianos na pobreza, diz a Caritas A organização Caritas, da Igreja Católica Romana, informou nesta quarta-feira que a crise econômica mergulhou mais italianos na pobreza e que a quantidade de italianos que buscaram auxílio na entidade para se alimentar ou para procurar emprego subiu no primeiro semestre de 2012 a 33,3% do total de atendidos - das 2.832 pessoas entrevistadas. A pesquisa indica que 66,7% dos atendidos pela Caritas nas paróquias são imigrantes estrangeiros, mas o número de italianos que buscaram auxílio aumentou "exponencialmente" principalmente nas regiões do sul, que sempre foram mais pobres. No sul da Itália, metade das pessoas que buscam a Caritas são italianos.