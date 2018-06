Crise na Crimeia não é culpa da Rússia, diz Lavrov

Lavrov falou à imprensa após se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, para discutir a situação na Ucrânia, em Londres. Lavrov argumentou que uma intervenção internacional não é necessária para resolver as relações entre Rússia e Ucrânia.

Segundo ele, as sanções em discussão no Ocidente contra a Rússia são contraprodutivas e afetarão negativamente as empresas ocidentais. O ministro disse ainda que a Ucrânia se recusa a formar relações por meio de negociações com ex-Estados soviéticos e expressou preocupações com a segurança dos russos étnicos que vivem na Crimeia. Fonte: Dow Jones Newswires.