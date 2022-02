Crise na Ucrânia: Biden e Zelenski conversam sobre tensões com a Rússia neste domingo

KIEV - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, conversará por telefone "nas próximas horas" com seu homólogo americano, Joe Biden, sobre a crise entre a Rússia e a Otan na Ucrânia, anunciou seu gabinete do governo ucraniano neste domingo, 13.

"Nas próximas horas, o presidente Volodimir Zelenski falará sobre a situação de segurança e sobre os atuais esforços diplomáticos voltados pra uma desescalada, com o presidente americano, Joe Biden", disse o secretário de imprensa do presidente ucraniano, Sergiy Nikiforov, no Facebook.

O conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, voltou a afirmar neste domingo, 13, que a Rússia pode invadir a Ucrânia "a qualquer momento" e pode criar um pretexto surpresa para um ataque enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, se prepara para um encontro diplomático com o presidente Vladimir Putin.

"Não podemos prever perfeitamente o dia, mas já estamos dizendo há algum tempo que há uma janela, e uma invasão pode começar - uma grande ação militar pode começar - pela Rússia na Ucrânia a qualquer momento", disse Sullivan à CNN.

Sullivan disse que Washington continuará compartilhando inteligência com o mundo para impedir Moscou de realizar uma operação surpresa.

Depois do frenesi de telefonemas entre líderes ocidentais e Moscou no sábado, 12, os esforços diplomáticos não conseguiram apaziguar as tensões em torno da crise da Ucrânia.

Na sexta-feira, Washington havia alertado que a Rússia enviou, para o entorno da Ucrânia, forças militares suficientes para lançar uma ofensiva "a qualquer momento". Enquanto a Rússia continua a negar que planeja invadir seu vizinho e semanas de diplomacia frenética mostraram poucos sinais de progresso, Zelenski tenta acalmar as tensões.

Apesar das advertências americanas sobre a proximidade das tropas russas, o governo ucraniano prometeu, neste domingo, manter seu espaço aéreo aberto para viagens internacionais.

"O espaço aéreo ucraniano permanece aberto, e o Estado está trabalhando para prevenir os riscos para as companhias aéreas", disse o Ministério da Infraestrutura em um comunicado divulgado no Facebook.

Diante do aumento da tensão, a companhia aérea holandesa KLM anunciou, na véspera, que estava suspendendo todos os seus voos no espaço aéreo ucraniano até novo aviso. Um avião ucraniano SkyUP que voava da Ilha da Madeira para Kiev teve de aterrissar em Chinisau, na Moldávia, no sábado, depois que o proprietário do avião proibiu sua entrada no espaço aéreo ucraniano.

"O fechamento do espaço aéreo é um direito soberano da Ucrânia e nenhuma decisão foi tomada nesse sentido", completou o comunicado do Ministério, após uma reunião na presença de funcionários da Presidência, dos aeroportos e das companhias aéreas ucranianas.

A maioria das companhias aéreas continua operando, de acordo com o Ministério, acrescentando que, hoje, 29 companhias aéreas internacionais operam voos de 34 países./ AFP