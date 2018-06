Crise na Ucrânia estimula comércio entre EUA e UE

Para Gardner, a anexação da Crimeia pela Rússia fez com que Bruxelas e Washington entendessem que as discussões para um acordo de livre comércio podem fortalecer a aliança entre a União Europeia e os Estados Unidos para além das questões econômicas.

O embaixador, que foi empossado em março, afirmou que o tratado transatlântico deverá ser para a economia o que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é para a cooperação militar de ambos os lados. Para Gardner, um acordo entre as duas maiores economias do mundo é de "importância vital e estratégica". Por meio do tratado, a União Europeia espera diversificar suas fontes de energia importando gás dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.