Crise na Ucrânia: EUA mandarão 3 mil soldados para países-membros da Otan no Leste Europeu

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou nesta quarta-feira, 2, o envio de mais 3 mil soldados americanos para o Leste Europeu. Segundo fontes da Casa Branca, eles serão alocados em países membros da Otan na região, em meio à crise entre Rússia e Ucrânia.

Os Estados Unidos e a Otan já mantêm atualmente tropas nas ex-repúblicas soviéticas do Báltico, Romênia e Polônia.

O anúncio será feito pelo Pentágono na tarde de hoje. A decisão de Biden vem a público depois de o Departamento de Defesa alertar o presidente para o deslocamento de tropas russas no entorno da Ucrânia.

Ontem, Putin acusou os Estados Unidos de estarem levando a Rússia para um confronto armado na Ucrânia, apesar de dizer que ainda há espaço para a diplomacia.

Os russos exigem que a Otan dê garantias que a Ucrânia não se junte ao bloco e pede que militares ocidentais deixem o Leste Europeu.

Entenda a crise na Ucrânia

Para entender a crise envolvendo a Ucrânia, Rússia, os Estados Unidos e a Otan, é preciso retornar ao fim da Guerra Fria. Com o colapso dos regimes comunistas no Leste Europeu, a aliança militar entre europeus e americanos avançou rumo a leste, com países que antes eram da esfera soviética passando à zona de influência ocidental.

Com a ascensão de Vladimir Putin ao poder na Rússia, em 2000, lentamente começou uma reação russa no sentido de conter essa expansão para o leste. Isso ocorreu porque, para Putin, é fundamental uma espécie de 'zona-tampão' entre a Rússia e o Ocidente para a defesa estratégica de seu país.

Diante disso, primeiro, o Kremlin trabalhou para desestabilizar governos pró-Ocidente na Ucrânia e no Caucaso, ainda na primeira década deste século.Em ambos os casos, o alinhamento com a Otan e o Ocidente fazia parte da plataformas de governos como o de Viktor Yuschenko e Mikhail Saakshvilli.

Em 2008, a Guerra da Geórgia evidenciou a tensão pela primeira vez, com Putin apoiando separatistas pró-Rússia de pequenas regiões do país para desestabilizar o governo pró-Otan de Saakshvilli. Em 2014, a Rúsia anexou a Crimeia e fomentou a ação de separatistas em Donetsk e Luhansk.

O governo Biden e os aliados da Otan afirmam que Putin não pode negar à Ucrânia o direito de se aliar ao bloco. A adesão de qualquer dos países à aliança aumentaria a presença da Otan ao longo das fronteiras russas, mas não há nada no horizonte para garantir a adesão do país proximamente. No fim do ano, no entanto, Putin voltou a acusar a Otan de tentar incorporar a Ucrânia à aliança. / NYT