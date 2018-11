Crise na Ucrânia faz Trump cancelar encontro com Putin na Argentina

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 29, o cancelamento da reunião que teria com o presidente russo, Vladimir Putin, paralela à cúpula do G-20 na Argentina, prevista para este fim de semana. Segundo o americano, trata-se de uma resposta às detenções dos navios ucranianos apreendidos pela Rússia no Mar Negro.

"Com base no fato de que os navios e marinheiros não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que é o melhor para as partes que se cancele a reunião prevista na Argentina com o presidente Vladimir Putin. Eu aguardo por um novo encontro assim que essa situação for resolvida”, escreveu no Twitter do avião presidencial que se dirige a Buenos Aires. / EFE e REUTERS