Crise na Ucrânia: Macron tenta evitar uma guerra na Europa e reformular a segurança no continente

Roger Cohen e Andrew Kramer, The New York Times, O Estado de S.Paulo

PARIS - O impasse com a Rússia sobre a Ucrânia entra em uma fase crítica esta semana. Os Estados Unidos mobilizaram a Otan e moveram forças para o leste. Moscou preparou ainda mais forças na fronteira com a Ucrânia. Mas sob essas tensões, vias diplomáticas estão sendo exploradas e os contornos de soluções potenciais podem estar tomando forma.

O presidente americano Joe Biden se reúne nesta segunda-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz, e o presidente Emmanuel Macron da França, ao mesmo tempo, visitará seu colega russo, Vladimir Putin, em Moscou antes de viajar para Kiev.

Com o governo Biden apostando na linha dura, a Alemanha na retaguarda e Putin aparentemente determinado a forçar uma solução para as queixas de segurança da Rússia, é Macron quem se posicionou no centro da diplomacia na Europa. Para Moscou, Macron é um "interlocutor de qualidade", como Putin afirmou sobre o presidente francês, segundo um alto funcionário da presidência francesa, falando sob condição de anonimato.

Para Macron, a chance de liderar o esforço para criar uma nova arquitetura de segurança europeia o colocou à frente do debate na crise da Ucrânia, talvez no maior palco de sua presidência, a apenas dois meses antes das eleições presidenciais francesas. Deu a ele também a oportunidade de assumir um papel de liderança maior para toda a Europa e de dar corpo às suas visões às vezes grandiosas de uma Europa aliada, mas mais independente, dos Estados Unidos.

“Queremos uma Rússia totalmente alinhada com a China ou uma que esteja em algum lugar entre a China e a Europa?”, disse Bruno Le Maire, o ministro da Economia francês, que é muito próximo de Macron, no dia em que Rússia e China declararam uma amizade “sem limites” e pediram à Otan que “abandone suas abordagens ideologizadas da Guerra Fria”.

Para a França, o abraço coreografado de Putin e do presidente Xi Jinping da China na véspera dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim foi uma demonstração das ramificações mais amplas e ameaçadoras da crise na Ucrânia, enquanto Macron embarca em vários dias de intensa diplomacia.

Os riscos são tão grandes quanto os possíveis retornos para Macron. As soluções para a crise parecem fora de alcance por enquanto, mesmo que Putin tenha parecido menos ameaçador em relação à Ucrânia na semana passada.

O presidente francês tem um duplo propósito: parar a guerra que ameaça uma concentração em massa de tropas russas na fronteira ucraniana; e acalmar os ressentimentos russos que a expansão da Otan para o leste em 1999 e 2004 provocou, com o objetivo final de integrar a Rússia em um novo sistema de segurança europeu que compense sua guinada em direção à China.

É uma tarefa difícil. “Há frustração nos países europeus, incluindo a Alemanha, com a tendência de Macron de seguir em frente e depois gritar com eles por não fazerem nada”, disse Jeremy Shapiro, ex-funcionário do Departamento de Estado que agora é diretor de pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores. “Isso o enfraquece.”

Autoridades francesas descreveram em linhas gerais as abordagens duplas que Macron adotaria em suas reuniões com Putin e o presidente Volodimir Zelenski, da Ucrânia.

A primeira é reforçar o Formato da Normandia – conversas regulares entre França, Alemanha, Ucrânia e Rússia que acontecem em alguma medida desde a anexação da Crimeia pelos russos em 2014. O objetivo é reforçar o acordo Minsk 2 de 2015, um documento ambíguo que garantiu um cessar-fogo no leste da Ucrânia, mas que se mostrou amplamente inoperável, principalmente porque ninguém concorda com o seu significado.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Alguma interpretação do acordo, envolvendo os eventuais poderes da região separatista de Donbas sobre a política nacional, poderia satisfazer a insistência de Putin de que a Ucrânia nunca se juntaria à Otan, uma demanda que os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a França, são inflexíveis em aceitar.

A segunda, em estreita parceria com o presidente americano Joe Biden, é garantir um sinal concreto que reverta a escalada militar russa e, como meio de conseguir isso, explorar qual é a “linha vermelha” final de Putin no confronto.

Um alto funcionário da presidência francesa que falou ao The New York Times disse que o núcleo do conflito ocidental com Putin está “na extensão da Otan e na inclusão nela de países do antigo espaço soviético”, o que criou “uma área de volatilidade que deve ser reduzida." Ele acrescentou que Putin disse a Macron que queria “uma conversa de substância” que fosse “ao cerne da questão”.

Com efeito, a França parece estar dizendo que as demandas de Putin, que incluem empurrar a Otan para fora dos países anteriormente controlados pelos soviéticos, nunca podem ser satisfeitas, mas que chegar “ao cerne da questão” envolve o reconhecimento de que a expansão da Otan criou problemas permanentes com a Rússia.

Ninguém acredita que a Romênia, a Lituânia e outros estados que aderiram à expansão da Otan vão deixá-la, ou que a aliança vá vai revogar sua declaração de Bucareste de 2008 de que a Ucrânia “se tornará” membro da Otan. Mas, como ilustra o flerte de quase 60 anos da Turquia com a União Europeia, há maneiras de transformar uma candidatura a membro de uma organização em um padrão de retenção indefinido.

“Podemos dar um passo em direção a Putin, reconhecer que ele não está completamente errado”, disse Justin Vaisse, ex-chefe de planejamento de políticas do Ministério das Relações Exteriores da França que agora lidera o Fórum da Paz de Paris.

O alto funcionário da presidência francesa disse: “A Ucrânia não é membro da Otan e, que eu saiba, não será por um bom tempo”.

Macron quer explorar se as ofertas americanas do mês passado podem ser complementadas por mais medidas de fortalecimento da confiança que permitam uma saída para a crise.

A proposta americana envolvia mais transparência sobre a implementação de mísseis na Europa Oriental e um pedido de compromissos recíprocos por parte dos Estados Unidos e da Rússia para evitar a implementação de mísseis ou tropas na Ucrânia. Putin rejeitou a resposta americana às suas exigências como inadequada.

“É concebível que as ofertas de controle de armas possam ser combinadas com algum tipo de mecanismo consultivo para mudanças no status da Otan, ou algum tipo de moratória sobre a expansão da Otan, ou alguma interpretação criativa do acordo de Minsk que dá poderes de veto a uma assembleia constituinte de Donbas sobre o que o governo fará”, sugeriu Shapiro, ex-funcionário do Departamento de Estado.

Nada disso parece provável, no entanto, dada a ameaça direta de Putin à Ucrânia, sua anexação da Crimeia, sua invasão da Geórgia na curta guerra de 2008 e seu histórico de rasgar tratados quando lhe convier. O governo Biden, com uma diplomacia proativa, sinalizou que não está disposto a fazer concessões.

Putin é apenas o mais recente expoente do que Joseph Conrad chamou de "desdém quase sublime pela verdade" do oficialismo russo.

Apesar disso, Macron, que sabe que uma invasão russa da Ucrânia elevaria os custos do gás em um momento em que o eleitorado francês está indignado com a perda do poder de compra, vê algum potencial no formato da Normandia. Uma primeira reunião no mês passado terminou com progresso, uma segunda reunião está agendada para breve e uma cúpula de líderes franceses, alemães, russos e ucranianos foi sugerida.

O acordo Minsk 2 exige uma “descentralização” da Ucrânia que confere “status especial” a áreas do leste agora controladas por separatistas, com as “especificidades” a serem acordadas “com representantes dessas áreas”.

A Rússia, em uma interpretação criativa dessas “especificidades”, argumentou que elas deveriam incluir a concessão de veto aos representantes eleitos nessas áreas nas decisões de política externa ucraniana, incluindo a adesão à Otan. Dessa forma, a Ucrânia se tornaria efetivamente parte da esfera de influência da Rússia. "Isso não vai acontecer", disse Dmytro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na semana passada. "Nunca."

Zelenski, o presidente ucraniano, soou mais ambivalente. “Se não é a Otan, então aponte para algumas outras garantias de segurança”, disse ele no mês passado. Não ficou claro o que ele tinha em mente.

As “garantias de segurança” oferecidas pelo Memorando de Budapeste de 1994, no qual a Rússia prometeu respeitar as fronteiras e a soberania existentes da Ucrânia, provaram ser inúteis.

Na ausência de outros caminhos, o Formato Normandia pelo menos une as partes. Shapiro argumentou que isso poderia ajudar a criar estabilidade.

“A instabilidade é a força russa. A estabilidade é o nosso forte”, disse. “A Otan e a expansão da União Europeia foram uma forma muito poderosa de garantir a democracia nos países do Leste Europeu. Mas nós saímos disso o quanto podíamos. Se você acredita na superioridade do modelo econômico e político ocidental, como eu, a estabilidade torna isso evidente, e as esferas de influência são uma boa maneira de estabelecer isso.”

Putin, disse a autoridade francesa, "querer visibilidade de longo prazo" na Ucrânia e na Europa. Isso parece deixar Macron jogando um jogo potencialmente perigoso, tentando equilibrar a “nova ordem de segurança europeia” que ele disse buscar com seu compromisso com os Estados Unidos e a aliança da Otan.