Crise poderia estimular ilha a abrir economia A retirada da ajuda venezuelana para o governo de Havana, segundo analistas econômicos e políticos consultados pelo Estado, deverá causar um novo "período especial" - eufemismo com o qual se designou a recessão do início da década de 90, quando o fim da União Soviética cessou 85% da receita externa cubana. Na época, Cuba mergulhou numa profunda crise que piorou muito as condições de vida de seus cerca de 11 milhões de habitantes.