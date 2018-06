Crise política na Venezuela leva Unasul a convocar reunião de emergência

Na noite de ontem, o líder da oposição Henrique Capriles criticou a presidente do Tribunal Supremo de Justiça Luisa Moralles, que o acusou de enganar a população ao pedir uma recontagem dos votos da eleição de domingo, na qual ele foi derrotado pelo chavista Nicolás Maduro.

"Ela desconhece a realidade do processo eleitoral ao dizer que é impossível recontar os votos", disse Capriles, segundo o diário El Universal." Ela não poderia opinar sobre uma causa que está sendo julgada."

Capriles acusou ainda ministros do TSJ de partidarismo e de estarem aliados ao chavismo. Ontem a Assembleia Legislativa de Miranda, Estado governado pelo opositor, deu um ultimato para o opositor retomar as funções e o ameaçou com a destituição. O prazo acaba hoje. / EFE, COM LISANDRA PARAGUASSU E TÂNIA MONTEIRO