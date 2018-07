Crise síria pode impulsionar tratado A violência na Síria deve ajudar a impulsionar as negociações internacionais do Tratado de Comércio de Armas que ocorre do dia 2 ao 27 de julho na sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York. Apesar do tradicional ceticismo envolvendo conferências multilaterais, como a Rio+20 no mês passado, alguns diplomatas não descartam a possibilidade de um acordo antes do fim do ano.