Crise ucraniana não afetará fluxo de gás, diz GDF Suez

"No curto prazo, nem Europa nem Rússia têm interesse no corte do fornecimento de gás", afirmou Mestrallet, em entrevista ao Wall Street Journal.

A crise atual despertou o temor de que Moscou pudesse interromper o fornecimento de gás aos países da União Europeia, uma vez que o bloco tem apoiado a Ucrânia em meio ao conflito provocado pela anexação da Crimeia pela Rússia.

Mestrallet afirmou que o vice-presidente da russa Gazprom, Alexander Medvedev, garantiu aos consumidores franceses que a companhia continuará fornecendo gás à Europa. Cerca de 14% do gás importado pela França vem da Rússia e a GDF Suez é cliente da Gazprom há 35 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.