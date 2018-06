Crises em 2015 incluem Ucrânia e Venezuela Com conflitos decorrentes da radicalização de grupos extremistas islâmicos, o mundo assistirá este ano ao agravamento de algumas crises herdadas de 2014. Em artigo na revista Foreign Policy, o presidente do think tank International Crisis Group, Jean-Marie Guéhenno, listou dez cenários que deverão ter atenção este ano.