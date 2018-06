Cristãos em pé de guerra com republicano

Durante 15 dias, Simone Campbell liderou um grupo de freiras em um giro de ônibus por 31 cidades de nove Estados americanos para mobilizar a população contra a proposta de orçamento para 2013 do deputado Paul Ryan. Ao concluir a jornada de fé, no mês passado, ela não tinha a menor ideia que Ryan fosse ser o indicado para vice da chapa de Mitt Romney na corrida à Casa Branca.

"Nunca me passou pela cabeça a hipótese de Ryan ser o candidato a vice-presidente", disse Simone ao Estado, seguidora da ordem das Irmãs do Serviço Social e atual diretora da Network, grupo de lobby em favor de políticas públicas para a redução da pobreza nos EUA.

Ela não tem partido, mas já recebeu a simpatia do presidente Barack Obama, que enviou à Network uma mensagem de felicitações por seu aniversário, em março. A entidade estuda a proposta de Ryan há dois anos, e teme vê-la aprovada. Seus termos permitiriam o corte de 62% nos gastos federais com programas sociais, especialmente para os pobres.

A ideia de percorrer 4,3 mil quilômetros para explicar aos americanos as consequências da proposta nasceu como reação ao fato de o Vaticano ter incluído a Network na sua lista de organizações católicas "problemáticas". A entidade, segundo Roma, foca muito na questão da pobreza e não dá a devida atenção ao combate ao aborto e ao casamento entre homossexuais.

O orçamento proposto por Ryan é considerado polêmico até entre os republicanos, mas tem o apoio dos mais conservadores. Dias depois de retornar da viagem de ônibus, Simone teve a chance de conversar com Ryan. "A cada observação minha, ele me pedia estatísticas. Não pudemos fazer mais do que concordar em discordar."

A bancada católica tem 26% dos congressistas, bem acima da proporção da religião com relação à população (19,6%). No entanto, como explicou Simone, há os católicos republicanos e os democratas. E há os católicos defensores dos direitos individuais e os em linha com o direito social.

/ D.C.M.