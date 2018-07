Cristãos oram na Terra Santa no Sábado de Aleluia Milhares de cristãos reuniram-se perto da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, para o Sábado de Aleluia e marcharam em procissões para orar em locais da Via Sacra. Hoje é dia de reflexão e espera para diversos cristãos. "Este dia é muito importante para nós. É a espera pela grande celebração da ressurreição", disse o padre Ibrahim Shomali, um cristão palestino.