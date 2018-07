Cristina anuncia criação de secretaria

Reeleita em outubro com 54% dos votos válidos, Cristina governará o país até 2015. No discurso de posse, a presidente fez um apelo aos tribunais para que acelerem os julgamentos de militares que cometeram violações aos Direitos Humanos durante a ditadura. Depois, concentrou-se em temas econômicos.

Em seu novo mandato, Cristina contará com uma estrutura específica para importações e exportações. "Nestes tempos nos quais falamos de sintonia fina, vamos ter, no âmbito do Ministério de Economia, uma Secretaria de Comércio Exterior junto com a de Comércio Interior, como em todos os países", afirmou.

Para dirigir a entidade, foi designado o atual secretário do Comércio, Guillermo Moreno.

Cristina destacou a importância de receber turistas da região para recuperar o setor: "Especialmente os principais turistas, os brasileiros".

Antes de encerrar o discurso, Cristina ainda agradeceu o apoio do presidente venezuelano, Hugo Chávez, que cancelou a viagem a Buenos Aires. O argumento do líder bolivariano foram "as fortes chuvas" que caem na Venezuela. Em Caracas, Chávez tenta dissipar boatos de que a ausência tenha sido por uma piora em seu estado de saúde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.