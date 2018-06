Cristina aproveita para atacar Clarín

A presidente argentina, Cristina Kirchner, aproveitou ontem o erro do jornal espanhol El País para compará-lo ao Clarín e atacar a imprensa em geral. Cristina mantém com o grupo uma briga envolvendo a Lei de Mídia que determina o desmembramento do Clarín.

A administração Kirchner foi alvo de várias críticas do El País nos últimos anos. O jornal madrilenho, em diversas ocasiões, fez editoriais sobre o populismo e a corrupção do governo de Cristina.

"É uma canalhice", disse Cristina por intermédio de sua conta no Twitter: "Na capa do jornal El País vi uma foto. Me corrijo, não é uma foto. É uma canalhice. Como será que ele/ela armou a foto? Terá filhos? Caminhará pelas ruas de Madri ao lado de homens e mulheres normais?"