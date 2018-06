Cristina chega a Cuba para visitar Chávez

Cristina não estava acompanhada por nenhum funcionário do governo cubano no hotel e as autoridades insistiram que se tratava de uma visita privada. Segundo a imprensa cubana, o chanceler Bruno Rodríguez recebeu Cristina no aeroporto de Havana. A presidente argentina, após tentar visitar Chávez, viajará à Ásia. A hora do possível encontro dos dois presidentes não foi informada.

Na noite de quinta-feira, o chanceler argentino Héctor Timerman anunciou em Caracas que Cristina estava a caminho de Havana para "estar nesta manhã junto ao companheiro Hugo Chávez e lhe expressar toda a nossa solidariedade e carinho".

Chávez sofreu a quarta cirurgia contra o câncer em 11 de dezembro, após reconhecer publicamente que a enfermidade havia voltado. Desde então, sua situação de saúde permanece um segredo. O governo venezuelano reconheceu que o líder de 58 anos sofreu uma infecção respiratória após a cirurgia e disse nesta semana que o estado de saúde do bolivariano é "estacionário". Poucas pessoas têm acesso a Chávez, internado em um hospital da capital de Cuba, com exceção da família do político. O vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro viajou recentemente a Cuba para ver Chávez.

O presidente do Equador, Rafael Correa, visitou Chávez recentemente, bem como o presidente da Bolívia, Evo Morales. O presidente do Uruguai, José Mujica, manifestou a intenção de visitá-lo, bem como o presidente do Peru, Ollanta Humala.

As informações são da Associated Press.