Cristina diz estar 'feliz e triste ao mesmo tempo' As eleições na Argentina se desenvolvem com normalidade, sem registro de incidentes, segundo informou há pouco a presidente Cristina Kirchner, líder absoluta das pesquisas de intenção de votos. Cristina emitiu seu voto às 11h43 da manhã (12h43 de Brasília), em uma escola de Río Gallegos, província natal do ex-marido, Néstor Kirchner, onde se encontra a residência oficial da família. Diante de uma multidão que a esperava para votar, além de dezenas de profissionais de imprensa, Cristina cumprimentou cada um dos mesários e assistentes, fez pose para os fotógrafos ao votar e passou vários minutos posando para fotografias com os fãs. Em breve entrevista à imprensa, a presidente repetiu três vezes que estava vivendo esse dia "com muita emoção".