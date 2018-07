Cristina é empossada para 2º mandato na Argentina

"Juro por Deus, pela pátria e pelos santos evangelhos desempenhar o cargo da presidenta da nação e fazer respeitar a Constituição. Se assim não o fizer, que Deus, a pátria e ele, assim me obriguem", declarou Cristina com os olhos cheios de lágrimas. A palavra "ele" foi uma menção a Néstor Kirchner, seu marido e antecessor, morto em outubro do ano passado.

Amado Boudou, ministro da Economia no primeiro mandato de Cristina, foi empossado vice-presidente da Argentina e presidente do Senado do país. As informações são da Associated Press.