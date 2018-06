Cristina inicia campanha e celebra 'década ganha'

A data de hoje é marcada por dois fatos históricos: os 203 anos da Revolução de Maio, quando os argentinos expulsaram o governo espanhol e criaram a primeira junta governante nacional; e os 10 anos do "kirchnerismo", movimento político liderado por Néstor Kirchner (2003-2007), e sucedido pela mulher, Cristina Kirchner (2007-2015).

Com o slogan "a década ganha", a presidente instalou a campanha sobre a necessidade de aprofundar o "modelo" de administração aplicado nos últimos 10 anos, o qual "resgatou o país do inferno", como costuma referir-se à chegada do kirchnerismo ao poder, em 25 de maio de 2003, quando foi eleito o marido dela. "Este modelo é uma aposta ao trabalho, à inovação tecnológica, ao valor agregado, aos jovens e à recuperação da Argentina", disse o chefe de Gabinete da Presidência, Juan Manuel Abal Medina.

"A década ganha" será expressada na Praça de Maio, palco de históricas mobilizações populares no país, pelos movimentos kirchneristas Unidos y Organizados, La Cámpora, Movimiento Evita, Kolina, Corriente Nacional Descamisados, Martín Fierro, Peronismo Militante, Miles e Nuevo Encuentro. Também vão levar o apoio ao governo, os sindicatos e líderes políticos aliados. A ideia da Casa Rosada é mostrar a potência do governo para atrair votos nas eleições que vão renovar metade do Senado e um terço da Câmara.

"Vamos reunir mais de meio milhão de pessoas", disse o deputado Fernando "Chino" Navarro, um dos líderes do Movimiento Evita. O número estimado é ainda menor ao mobilizado no dia 18 de abril, quando o governo sofreu o quarto panelaço desde outubro do ano passado. O chamado 18A, pelas iniciais da data, reuniu cerca de um milhão de pessoas, conforme estimativas do governo portenho (da Capital Federal).

O líder do movimento kirchnerista de jovens, La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, também fez finca-pé na grande mobilização deste sábado, como compensação pelos panelaços sofridos, ao dizer que "muita gente vai concorrer ao ato para festejar os 10 anos de trabalho por uma Pátria com igualdade e liberdade; teremos mais 10 anos de krichnerismo pela frente".