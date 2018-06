Cristina Kirchner afirma ter sido ameaçada pelo EI A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou no sábado que foi ameaçada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI). A revelação foi feita depois que ela almoçou com o papa Francisco, no Vaticano. A presidente explicou que tornou-se alvo dos jihadistas por sua amizade com o pontífice e pela "defesa argentina da existência dos Estados de Israel e da Palestina". O caso é investigado pela Secretaria de Inteligência do Estado.